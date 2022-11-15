Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim paylaşımı! Başsağlığı mesajı yollayan ülke ve kuruluşlara teşekkür etti!

İstanbul Taksim'de vatandaşların yoğun olduğu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 16.20 sıralarında terör saldırısı düzenlenmişti. Suriye uyruklu PKK /PYD'li teröristin banka bıraktığı TNT yapımı el yapımı patlayıcını infilak etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

Hain terör saldırısı sonrası birçok ülkeden Türkiye'ye baş sağlığı dilendi, birçok lider saldırıyı kınadı. Söz konusu başsağlığı dileklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşekkür etti.

ÜLKELERE VE KURULUŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Erdoğan, 97 ülke ve 10 uluslararası kuruluşun yer aldığı bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

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"İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum."

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