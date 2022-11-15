Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim paylaşımı! Başsağlığı mesajı yollayan ülke ve kuruluşlara teşekkür etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı sonrası başsağlığı dileğinde bulunan ülkeler ve uluslararası kuruluşlara teşekkür etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim paylaşımı! Başsağlığı mesajı yollayan ülke ve kuruluşlara teşekkür etti!

İstanbul Taksim'de vatandaşların yoğun olduğu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 16.20 sıralarında terör saldırısı düzenlenmişti. Suriye uyruklu PKK /PYD'li teröristin banka bıraktığı TNT yapımı el yapımı patlayıcını infilak etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

Hain terör saldırısı sonrası birçok ülkeden Türkiye'ye baş sağlığı dilendi, birçok lider saldırıyı kınadı. Söz konusu başsağlığı dileklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim paylaşımı! Başsağlığı mesajı yollayan ülke ve kuruluşlara teşekkür etti!

ÜLKELERE VE KURULUŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Erdoğan, 97 ülke ve 10 uluslararası kuruluşun yer aldığı bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim paylaşımı! Başsağlığı mesajı yollayan ülke ve kuruluşlara teşekkür etti!

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanmışlardı! Bakan Koca, yaralıların sağlık durumunu açıkladıTaksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanmışlardı! Bakan Koca, yaralıların sağlık durumunu açıkladı

Taksim İstiklal Caddesi için yeni karar! Valilik talimat verdi, İBB çalışmalara başladı!Taksim İstiklal Caddesi için yeni karar! Valilik talimat verdi, İBB çalışmalara başladı!

TBMM Başkanı Şentop'tan Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıya tepki: "Türkiye’ye terörle mesaj iletmek isteyenler karşılığını bulacak"TBMM Başkanı Şentop'tan Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıya tepki: "Türkiye’ye terörle mesaj iletmek isteyenler karşılığını bulacak"

Altılı masada DEVA Partisi ev sahipliğinde toplandı! Toplantı devam ederken "Taksim" açıklaması: "Teröre geçit vermeyeceğiz"Altılı masada DEVA Partisi ev sahipliğinde toplandı! Toplantı devam ederken "Taksim" açıklaması: "Teröre geçit vermeyeceğiz"

Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulamıştı! Hain teröristin kıyafetinde New York detayı!Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulamıştı! Hain teröristin kıyafetinde New York detayı!

Son dakika | Bakan Soylu, Taksim'deki terör saldırısı için konuştu: ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz, reddediyoruzSon dakika | Bakan Soylu, Taksim'deki terör saldırısı için konuştu: ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz

Taksim'deki terör saldırısını gerçekleştirmişti! Terörist hakkındaki detaylar ortaya çıktı!Taksim'deki terör saldırısını gerçekleştirmişti! Terörist hakkındaki detaylar ortaya çıktı!

0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! O oyuncakları satmak da piyasa sürmek de yasaklandı!
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! O oyuncakları satmak da piyasa sürmek de yasaklandı!
Nevşin Mengü'den tepki çeken paylaşım! Taksim'deki saldırıyı düzenleyen terörist üzerinden espri yapmaya çalıştı!
Nevşin Mengü'den tepki çeken paylaşım! Taksim'deki saldırıyı düzenleyen terörist üzerinden espri yapmaya çalıştı!
29. Dönem POMEM başvuru şartları neler? POMEM parkur sınavı ne zaman 2022?
29. Dönem POMEM başvuru şartları neler? POMEM parkur sınavı ne zaman 2022?
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye evlenme teklifi yağıyor! Esra Ezmeci'nin gelen teklife cevabı olay oldu: "Tövbe estağfurullah"
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye evlenme teklifi yağıyor! Esra Ezmeci'nin gelen teklife cevabı olay oldu: "Tövbe estağfurullah"
Son Haberler
Kripto paralar toparlanamıyor! Bitcoin, düşüş sonrası o seviyeye demir attı! İşte piyasalarda son durum...
Kripto paralar toparlanamıyor! Bitcoin, düşüş sonrası o seviyeye demir attı! İşte piyasalarda son durum...
Sahte içki can almaya devam ediyor! Bursa'dan sonra İzmir’de de sahte içki can aldı
Sahte içki can almaya devam ediyor! Bursa'dan sonra İzmir’de de sahte içki can aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim paylaşımı! Başsağlığı mesajı yollayan ülke ve kuruluşlara teşekkür etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim paylaşımı! Başsağlığı mesajı yollayan ülke ve kuruluşlara teşekkür etti!
İTO'da başkanlık seçimi! Şekip Avdagiç yeniden başkan seçildi!
İTO'da başkanlık seçimi! Şekip Avdagiç yeniden başkan seçildi!
İTO'da başkanlık seçimi! Şekip Avdagiç yeniden başkan seçildi!
İTO'da başkanlık seçimi! Şekip Avdagiç yeniden başkan seçildi!
Gelecek Partisi kurucusu Etyen Mahçupyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: "Çekilirse Türkiye daha kötü olabilir"
Gelecek Partisi kurucusu Etyen Mahçupyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: "Çekilirse Türkiye daha kötü olabilir"
Çok Okunanlar
15 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları | Koç, artık yoluna bakmalısın, Oğlak, bencillik etmeyi bırak!
15 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları | Koç, artık yoluna bakmalısın, Oğlak, bencillik etmeyi bırak!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 15 Kasım 2022 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 15 Kasım 2022 Salı maç programı
Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşımlar! AK Parti ve seçmene nefret kustu, sosyal medya ayağa kalktı
Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşımlar! AK Parti ve seçmene nefret kustu, sosyal medya ayağa kalktı
Son dakika | G-20 Liderler Zirvesi'nde kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden görüşmesi başladı
Son dakika | G-20 Liderler Zirvesi'nde kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden görüşmesi başladı
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yüzüğü dikkat çekti! Herkes o detaylara odaklandı
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yüzüğü dikkat çekti! Herkes o detaylara odaklandı
MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu! "HDP'nin siyaset hayatında yer almasına tahammül edemiyoruz"
MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu! "HDP'nin siyaset hayatında yer almasına tahammül edemiyoruz"
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!