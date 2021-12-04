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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi genelge! Made in Turkey ibaresi tarihe karışıyor Made in Türkiye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi genelge! Made in Turkey ibaresi tarihe karışıyor Made in Türkiye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre Türkiye'den ihraç edilen ürünlerde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi genelge! Made in Turkey ibaresi tarihe karışıyor Made in Türkiye geliyor

Türkiye'de üretilen ürünlerin üzerinde yer alan Made in Turkey ibaresi tarihe karışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede  Türkiye Cumhuriyeti devletinin, binlerce yıllık devlet geleneğinin ışığında, kadim Türk milletine yakışır, nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirerek milletin kültür ve değerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi genelge! Made in Turkey ibaresi tarihe karışıyor Made in Türkiye geliyor

TÜRKİYE MARKASI ÇATI MARKASI OLARAK KABUL EDİLDİ

Yurt içi ve dışında bu anlayışla sürdürülen çalışmalarda Türk milletinin köklü tarihinden gelen değerlerine büyük bir özen gösterildiği ifade edilen genelgede "Türkiye" markasının ulusal ve uluslararası mecrada ülkenin çatı markası olarak kabul edildiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi genelge! Made in Turkey ibaresi tarihe karışıyor Made in Türkiye geliyor

MADE İN TURKEY İBARESİ ARTIK OLMAYACAK

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir. Bu kapsamda, ihraç ürünlerimizde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya başlanarak ülkemizin uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz 'Türkiye' ibaresi ile tanıtılmış ve tüm dünya ile buluşturulmuştur. Bundan sonra da her alanda devletimiz ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin 'Türkiye' markası altında temsili hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' vb. ibareler yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir."

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