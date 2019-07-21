Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan eski siyasetçi ve devlet adamı Süleyman Arif Emre'nin hayatını kaybetmesi dolayısyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Emre'nin vefatı dolayısıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini bildirdi.

Erdoğan görüşmede, Süleyman Arif Emre'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

SÜLEYMAN ARİF EMRE KİMDİR?

Hürriyet Partisi ile siyaset hayatına başlayan Emre, 1965 yılında milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Emre, 1974 ve 1977 yıllarında kurulan koalisyon hükümetlerinde devlet bakanlığı görevini yürüttü. 1995 yılında Refah Partisi'nden İstanbul milletvekili seçilen Emre, en yaşlı üyesi olduğu için TBMM'nin açılışını gerçekleştirerek, bir süre Meclis Başkanlığı yaptı. Emre, son olarak Saadet Partisi'nden milletvekili seçilmişti.