Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: "Yazıklar olsun sana"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ATV, A Haber canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Ayasofya hakkındaki sözlerine tepki göstererek sert ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Karamollaoğlu, yazıklar olsun sana. Ayasofya'nın bir bölümünü müze olarak kullanırız diyor. Fatih Sultan Mehmet'in bu noktada neresini müze olarak bıraktığını duydun? Ey Temel Efendi, sen Kaba denen adamlarla aynı saftasın. Çıkıyor bir başkası, yapılanın adı siyasi yüzsüzlüktür diyor. Şu anda Temel Efendi'yle beraber yanında olan hangi esaslar üzerinde hareket ediyor?

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Rahmetli Erbakan Hocamızın esasları üzerinde. Onun bütün hayali Ayasofya'yı açabilmekti. Sen acaba Erbakan Hoca'yla ne zaman tanıştın? Ben, Erbakan Hocamız partiyi kurduğundan itibaren gençlik kolları başkanlığı yapmış birisiyim. Sen ise sonradan katıldın. Madımak olayı olduğu zaman bay bay Kemal'ler senin için Madımak katili diyordu. Şimdi bakın ne hale geldi?

Her fırsatta Diyanet İşleri Başkanlığımıza saldıran CHP mi Ayasofya'yı açtı? Başörtüsüne bir metrekarelik bez parçası diyen bay bay Kemal ne çabuk unuttu?"

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KARAMOLLAOĞLU NE DEDİ?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya'nın bir kısmının ziyarete açılabileceğini ifade ederek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bir başkasının da Ayasofya'yı tekrar Cami olmaktan çıkarma ihtimali yok. Ancak Ayasofya büyük bir müessese, büyük bir bina. Cami olarak kullanılan kısımların ötesinde diğer bölümler turistlere de açılır, gelirler ziyaret ederler. Orayla ilgili epeyce yazı okumuştum. Yapılan çalışmalar var" dedi.