Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın sözde barış planına sert tepki!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretlerinin dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planı ile ilgili olarak ''Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez" dedi.
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29 Ocak 2020 Çarşamba 14:30
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