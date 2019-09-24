Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya 'güvenli bölge' çağrısı

74. BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de oluşturulması plananlanan güvenli bölge ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika, koalisyon güçleri, Rusya, İran el ele bu güvenli bölgede mültecileri, çadır kentlerden, konteyner çıkartıp buraya yerleştirebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında 'güvenli bölge' açıklamaları şu şekilde:

Özellikle Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün aynısı sizin başınıza da gelebilir. Bu yılın ilk 8 ayında 32 bin düzensiz göçmeni denizde boğulmaktan kurtardık. Buna rağmen diğer bölgelerden gelenlerle birlikte bugün Türkiye'de 5 milyon mazlumu topraklarında barındıran bir ülke durumundadır. Bu çalışmalarımızda maalesef tek başımıza bırakıldık.

Bu ülkeden kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelerdir. Önümüzde üç önemli husus vardır. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Anayasa Komitesi'nin etkin ve verimli şekilde çalıştırılmalıdır.

Geçtiğimiz hafta başında Rusya ve İran'la birlikte aldığımız kararla çok önemli bir başarıya imza attık. Suriye'de kalıcı siyasi çözüme ulaşıldığında bu ülkenin toprak bütünlüğü kendiliğinden tesis edilecektir.

FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ PKK-PYD YAPILANMASI ORTADAN KALDIRILMALIDIR

Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını karşılamaya tahammülü yoktur. Tüm ülkelerin Türkiye'nin çabalarına destek vermesini bekliyoruz. Sığınmacılar için yürüttüğümüz çalışmalarda tek başımıza bırakıldık. Fırat'ın doğusundaki PKK-PYD yapılanması ortadan kaldırılmalıdır.

ABD ile burada bir güvenli bölge oluşturulması konusundaki görüşmelerimiz sürüyor. İlk etapta 30 km. derinliğinde 480 km. uzunluğunda bir barış koridoru tesis etmek. Burada 2 milyon Suriyelinin istihdamını sağlamak hedefimizdir. Güvenli bölgeye rahatlıkla 1-2 milyon arasında mülteciyi yerleştirme şansına sahiptir.

Amerika, koalisyon güçleri, Rusya, İran el ele bu güvenli bölgede mültecileri, çadır kentlerden, konteyner çıkartıp buraya yerleştirebiliriz. Güvenli bölgelere dönüşleri desteklemek için Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir bağışçılar konferansı düzenlenebileceğini düşünüyoruz. Bu bölgenin derinliğini Deyr Ez Zor, Rakka hattına indirebilirsek ülkemizden, Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden geri dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona kadar çıkartabiliriz.

TÜRKİYE'NİN YENİ BİR GÖÇ DALGASINI KARŞILAMAYA İMKANI YOK

Ülkemiz topraklarında doğan Suriyeli çocukların sayısı 500 bine yaklaşmıştır. Suriye'den kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerdir. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını karşılamaya imkanı yoktur.