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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal paylaşımı: Türk siyasi hayatında derin bir iz bırakmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal paylaşımı: Türk siyasi hayatında derin bir iz bırakmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, ''Türk siyasi hayatında derin bir iz bırakmıştır. 'Büyük Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atmıştır'' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal paylaşımı: Türk siyasi hayatında derin bir iz bırakmıştır

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ölümünün 28. yılında sevenleri tarafından anılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 17 Nisan 1993'da hayatını kaybeden Özal için mesaj yayımladı.

Erdoğan'ın mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vizyon sahibi bir devlet adamı ve siyasetçi olarak fikirleri, icraatları ve başarılarıyla Türk siyasi hayatında derin bir iz bırakmıştır. 'Büyük Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır. Her zaman hayırla yâd edilecek olan merhum Turgut Özal'a vefat yıl dönümünde bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum." dedi. 

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