Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkçe konuşacağız" dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz. 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Kaynak: DHA