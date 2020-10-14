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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Tabipleri Birliğine sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Tabipleri Birliğine ilişkin olarak,"Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz ? Nasıl bunlardan şifa arayacağız. Teröristten bu beklenir mi? Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilemez seviyeye ulaşmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Tabipleri Birliğine sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında Türk Tabipleri Birliğine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor. Bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı terör örgütlerinin adeta sivil toplum kuruluşlarına el koyması hadisesidir. Sağlıkta attığımız adımlar ortada. Bu hükümetin en başarılı olduğu alanlardan birisi de sağlıktır. Bütün fiziki yapısıyla tarihinde görmediği yatırımları gerçekleştirmiş olan bu hükümeti de kalkıp hala çirkin paylaşımlar içinde bulunmak kabul edilebilir bir şey değildir. Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz ? Nasıl bunlardan şifa arayacağız. Teröristten bu beklenir mi? Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilemez seviyeye ulaşmıştır. " diye konuştu.

Tayfun Altuntaş
Editör


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