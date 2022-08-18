Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'ya kritik ziyaret! Zelenskiy ve Guterres ile görüşecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı davet etmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket eden Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ukrayna'nın Liviv şehrine gitti.

ÜÇLÜ ZİRVE YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti günübirlik olacak. Erdoğan, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü bir zirve gerçekleştirecek.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ BELLİ OLDU

Görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar, Türkiye - Ukrayna ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

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