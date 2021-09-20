Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerden fahiş kira ücreti isteyen ev sahipleri ve emlakçılara sert tepki: "Zulmün önüne geçeceğiz!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76’ncı Genel Kurulu’na katılmak üzere Atatürk Havalimanı’ndan Amerika Birleşik Devletleri’ne uçuşundan önce basın toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Bir gazetecinin “fahiş fiyat, kira artışları ve öğrenci yurtları” ile ilgili sorusu üzerine Erdoğan, böyle bir adaletsizlik karşısında gerekenin yapılacağını bildirdi.

"ZULMÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ!"

Erdoğan, fahiş kira sorusu için, konuya ilişkin suistimal varsa yakın takibe alınarak bu zulmün önüne geçileceğini bildirerek, “Zira bizim işimiz zaten böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım, bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Yalnız şunu çok açık ve net söyleyeyim özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye’de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Bizim bir milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var.” dedi.