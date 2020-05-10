CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN VİDEOLU ANNELER GÜNÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı video ile Anneler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum."

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın paylaşımı

Kaynak: DHA