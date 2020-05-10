CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN VİDEOLU ANNELER GÜNÜ MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı video ile Anneler Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı video ile Anneler Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum."
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın paylaşımı
Kaynak: DHA
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