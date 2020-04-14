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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni infaz düzenlemesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni infaz düzenlemesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır.Yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adil bir hale getirmeyi amaçladık"dedi.

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14 Nisan 2020 Salı 17:41

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