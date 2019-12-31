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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan verdiği mesajda 2020 yılının Türkiye, Türk Milleti ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.
31 Aralık 2019 Salı 14:26
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