Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan verdiği mesajda 2020 yılının Türkiye, Türk Milleti ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.