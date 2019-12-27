Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yerli otomobil" paylaşımı
Yerli otomobilin tanıtımının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, test sürüşüne ilişkin olarak,"İnşallah 2022 yılında otomobilimizin seri üretime geçmesiyle birlikte on yıllar boyunca kurmuş olduğumuz hayallere kavuşmuş olacağız." ifadelerine yer verdi.
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Gebze'nin Bilişim Vadisi'nde düzenlenen program ile görücüye çıktı. Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının katıldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğuyla gerçekleşti.
Tanıtımın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin test sürüşünü gerçekleştirdi. Test sürüşüne ait bir video paylaşan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
"İnşallah 2022 yılında otomobilimizin seri üretime geçmesiyle birlikte on yıllar boyunca kurmuş olduğumuz hayallere kavuşmuş olacağız."
#TürkiyeninOtomobili'ni test ettik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2019
İnşallah 2022 yılında otomobilimizin seri üretime geçmesiyle birlikte on yıllar boyunca kurmuş olduğumuz hayallere kavuşmuş olacağız.#YeniliğeYolculuk pic.twitter.com/MPq3dX4EQQ
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