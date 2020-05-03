İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YEŞİLKÖY VE SANCAKTEPE PAYLAŞIMI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YEŞİLKÖY VE SANCAKTEPE PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımına devam eden 2 bin yataklı hastaneye ilişkin son dakika paylaşımı geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YEŞİLKÖY VE SANCAKTEPE PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımına devam eden 2 bin yataklı hastaneye ilişkin son dakika paylaşımı geldi. Hastanelerle ilgili yapım çalışmalarının yer aldığı bir videoda paylaşan Erdoğan, "Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız." dedi.

Görüntü dökümü:

------------

-Video

-Çalışmalardan görüntü

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT