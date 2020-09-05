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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilyurt ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilyurt ailesine ziyaret. Recep Tayyip Erdoğan hastanenin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne doğru hareket ederken kendisini davet eden Yeşilyurt ailesine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilyurt ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilyurt ailesine ziyaret. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de bir vatandaşın evine konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne doğru hareket etti.

İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hastane açılışından sonra Vahdettin Köşkü'ne giderken Çengelköy'de kendisini durduran Uğur Yeşilyurt'un daveti üzerine aileye misafir oldu.

Evin bahçesinde Yeşilyurt ailesi ile çay içerek sohbet eden Erdoğan, ailenin çocuğuna oyuncak hediye etti.



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