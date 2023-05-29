Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, tebrik etti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, tebrik etti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Steinmeier, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin, "Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmenizden dolayı sizi kutlamama izin verin." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, tebrik etti

"Birlikte ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkilerin pekiştirilmesine katkıda bulunabilirsek bundan memnuniyet duyarım"

Türkiye ve Almanya arasındaki yakın insani, ekonomik ve siyasi ilişkilerin çok özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Birlikte ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkilerin pekiştirilmesine katkıda bulunabilirsek bundan memnuniyet duyarım. Dünyada karşılaştığımız zorluklar bunu daha da önemli kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni görev döneminde başarılar dileyerek, "Ülkenize barış, özgürlük ve refah, size de yönetiminizde başarılar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Dışişlerinden, Türk balıkçı gemisine Suriye rejimi tarafından ateş açılmasına kınamaDışişlerinden, Türk balıkçı gemisine Suriye rejimi tarafından ateş açılmasına kınama

Recep Tayyip Erdoğan kazandı, Fatih Altaylı hazmedemedi!Recep Tayyip Erdoğan kazandı, Fatih Altaylı hazmedemedi!

Erdoğan'ın zafer'ini kutlayan bir vatandaş taşlı saldırıya uğradıErdoğan'ın zafer'ini kutlayan bir vatandaş taşlı saldırıya uğradı

Siirt’te iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralıSiirt’te iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Aslı Baykal seçim'de yenilen Kılıçdaroğlu hakkında açıklama yaptıAslı Baykal seçim'de yenilen Kılıçdaroğlu hakkında açıklama yaptı

Millet İttifakı üyeleri tarihi hezimeti değerlendirmek için CHP Genel Merkezi Binası'nda toplandıMillet İttifakı üyeleri tarihi hezimeti değerlendirmek için CHP Genel Merkezi Binası'nda toplandı

Ayasofya Camisi'nde Fetih coşkusu yaşandı, çok sayıda vatandaş ecdadımızı anmak ve sabah namazı kılmak için Ayasofya Camisi'ne akın ettiAyasofya Camisi'nde Fetih coşkusu yaşandı, çok sayıda vatandaş ecdadımızı anmak ve sabah namazı kılmak için Ayasofya Camisi'ne akın etti

Başkan Erdoğan seçim zafer konuşmasında Külliyeden halka seslendi: Hiç kimse kaybetmedi, herkes kazandıBaşkan Erdoğan seçim zafer konuşmasında Külliyeden halka seslendi: Hiç kimse kaybetmedi, herkes kazandı

ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan'ın seçim zaferi açıklaması: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorumABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan'ın seçim zaferi açıklaması: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum

KAYNAK: AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaftancıoğlu'nun istifa paylaşımı tekrar gündeme geldi, rekor etkileşim aldı
Kaftancıoğlu'nun istifa paylaşımı tekrar gündeme geldi, rekor etkileşim aldı
Yeni dönem sürecinin başlaması için YSK'nın takvimi açıklaması bekleniyor
Yeni dönem sürecinin başlaması için YSK'nın takvimi açıklaması bekleniyor
Dünya Basını Erdoğan'ın zaferin böyle gördü! Fransız gazetesi'nden bomba manşet: "Yenilmez Erdoğan seçimi kazandı"
Dünya Basını Erdoğan'ın zaferin böyle gördü! Fransız gazetesi'nden bomba manşet: "Yenilmez Erdoğan seçimi kazandı"
29 Mayıs gazete manşetleri-Erdoğan'ın zaferini gazeteler böyle gördü
29 Mayıs gazete manşetleri-Erdoğan'ın zaferini gazeteler böyle gördü
Son Haberler
Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Zafer Partisi cephesinden! Size 4 partiden daha fazla oy ...
Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Zafer Partisi cephesinden! Size 4 partiden daha fazla oy ...
Yüzyılın felaketini yaşayan depremzedeler yeniden Erdoğan dedi, Erdoğan bölgede oy oranını arttırdı
Yüzyılın felaketini yaşayan depremzedeler yeniden Erdoğan dedi, Erdoğan bölgede oy oranını arttırdı
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Erdoğan'ın, diğer parti liderlerinin memleketlerinde aldığı oylar dikkat çekti
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Erdoğan'ın, diğer parti liderlerinin memleketlerinde aldığı oylar dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, tebrik etti
Yüzyılın felaketini yaşayan depremzedeler yeniden Erdoğan dedi, Erdoğan bölgede oy oranını arttırdı
Yüzyılın felaketini yaşayan depremzedeler yeniden Erdoğan dedi, Erdoğan bölgede oy oranını arttırdı
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Erdoğan'ın, diğer parti liderlerinin memleketlerinde aldığı oylar dikkat çekti
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Erdoğan'ın, diğer parti liderlerinin memleketlerinde aldığı oylar dikkat çekti
Çok Okunanlar
ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan'ın seçim zaferi açıklaması: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum
ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan'ın seçim zaferi açıklaması: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum
Başkan Erdoğan seçim zafer konuşmasında Külliyeden halka seslendi: Hiç kimse kaybetmedi, herkes kazandı
Başkan Erdoğan seçim zafer konuşmasında Külliyeden halka seslendi: Hiç kimse kaybetmedi, herkes kazandı
Recep Tayyip Erdoğan kazandı, Fatih Altaylı hazmedemedi!
Recep Tayyip Erdoğan kazandı, Fatih Altaylı hazmedemedi!
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Erdoğan'ın, diğer parti liderlerinin memleketlerinde aldığı oylar dikkat çekti
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Erdoğan'ın, diğer parti liderlerinin memleketlerinde aldığı oylar dikkat çekti
Dışişlerinden, Türk balıkçı gemisine Suriye rejimi tarafından ateş açılmasına kınama
Dışişlerinden, Türk balıkçı gemisine Suriye rejimi tarafından ateş açılmasına kınama
Recep Tayyip Erdoğan kazandı, Fatih Altaylı hazmedemedi!
Recep Tayyip Erdoğan kazandı, Fatih Altaylı hazmedemedi!
Yorumlananlar
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz