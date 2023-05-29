Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, tebrik etti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Steinmeier, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin, "Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmenizden dolayı sizi kutlamama izin verin." ifadesini kullandı.
"Birlikte ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkilerin pekiştirilmesine katkıda bulunabilirsek bundan memnuniyet duyarım"
Türkiye ve Almanya arasındaki yakın insani, ekonomik ve siyasi ilişkilerin çok özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Birlikte ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkilerin pekiştirilmesine katkıda bulunabilirsek bundan memnuniyet duyarım. Dünyada karşılaştığımız zorluklar bunu daha da önemli kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni görev döneminde başarılar dileyerek, "Ülkenize barış, özgürlük ve refah, size de yönetiminizde başarılar diliyorum." ifadesine yer verdi.
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KAYNAK: AA