Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dünya gözüyle görme fırsatı buldular

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, çalışmaktan, üretmekten hiç vazgeçmeyen, azim ve tecrübeleriyle yeni nesillerin ilham aldığı her biri birbirinden kıymetli kişileri, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştırdı.

Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarımızın, 2017 yılında düzenlediği "Evvelimiz ahirimiz programında" Kütahyamız'ı temsil eden, seneler geçse de çalışmaktan, üretmekten hiç vazgeçmeyen azim ve tecrübeleriyle yeni nesillerimizin ilham aldığı kıymetli büyüklerimizden, yöresel lezzetlerimizi geleceğe taşıyan Hatice Ebeler Teyzemizin, Lokum Ustası Tevfik Kurugüllü, Tarım ve Hayvancılık ile ilgilenen Hafız Mehmet Gencer ve Çini Üstadı Hamza Üstünkaya amcalarımızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya gözüyle bir kez görme isteklerini gerçekleştirmelerine vesile olduk.Cumhurbaşkanımız ile ilk defa tanışan değerli büyüklerimizin mutluluklarına şahit olmak bizleri de mutlu etti Yaşadıklarıyla kemale eren, bilgi ve tecrübelerinin gölgesinde huzur bulduğumuz dev çınarlarımıza, sevdikleriyle geçirecekleri sağlık, mutluluk huzur dolu bir ömür diliyorum.

İfade etmek isterim ki AK Parti "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" anlayışıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğü projelerle yaşlılarımızın toplumda kaliteli bir hayat sürmeleri ve hiç kimseye ihtiyaç duymadan yaşayabilmeleri için pek çok yeniliği hayata geçirmiştir. Bizler, evimizin bereket vesilesi olan büyüklerimizi, daima baş tacı yapan, fikirlerine kıymet veren, onlardan aldığımız güçle geleceğe yürüyen bir kültürün temsilcileriyiz. Gelecek nesillerimizi de bu bilinçle yetiştirmeyi önemsiyoruz.Bu vesile ile tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, her birinin ellerinden hürmetle öpüyorum" dedi.

Kaynak: İHA