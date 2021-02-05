Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran pankart! Konuşurken boğazı düğümlendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman-Edirne-Erzurum-İzmir-Kırşehir-Mersin-Osmaniye 6'ncı olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrelerde partililerine seslenirken annesi ile kendisinin fotoğrafının yer aldığı " Selam olsun yiğit doğuran analara" ifadesinin kullanıldığı olduğu pankartı görünce duygulandı.

Pankartı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan duygulanarak şöyle konuştu:

"Evet ekranda İzmir'de anacağımı görüyorum. Analar çok kutsal. Tüm teşkilatımıza, özellikle bu gösterdikleri incelik, nezaket sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Hep söylerim: Cennet annelerin ayakları altındadır. Onun için anneler kutsal. Anasız yar olmaz, bak babaların demiyor. Annelerin ayaklarının altında diyor. Onun için AK Parti anneye farklı bir konum icra ediyor. Ve analarımızla beraber bu yolda yürüyeceğiz. Onlarla beraber ülkemizi ihya ve inşa edeceğiz. Ailenin direği annedir, anne. Bu lezbiyenlerin. mezbiyenlerin söylediklerine takılmayalım. Biz analarımıza bakalım. Ailenin direği anne, ve bu annelerimizle beraber geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz"