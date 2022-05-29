Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'nun amacını Ahmet Hakan açıkladı: Anketlerde Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı geçmek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden ABD'ye para kaçırıldığını öne sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çirkin iddialarda bulunmuştu.

ERDOĞAN: UTANMADAN KAÇACAK DİYOR

Bu iddialara Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni’nde yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Utanmadan bir de 'Kaçacak' diyor. Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız. Ama sen tankların arasından kaçtın. Sen ise saat 23.00, tankların arasından kaçtın. Kimler sayesinde? O FETÖ'cü bazı güvenlikçiler sayesinde. Nereye kaçtın? Bakırköy Belediyesine kaçtın. Orada keyif kahvesi içmeye başladın. Ben de Marmaris'ten çağrımı yaptım. Ve bu çağrımla, 15 dakika eğer geç kalsaydım bugün belki sizin karşınızda olmayacaktım. Rabbimin takdiri neyse o. Bunu kimse değiştiremez." ifadelerini kullanarak cevap vermişti.

Yaşananları kaleme aldığı köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında gündeme getirdiği iddiaların tek bir amacı olduğunu dile getirdi.

Hakan yazısında şu ifadeleri kullandı:

Objektif yorum yapan herkes Kemal Kılıçdaroğlu’nu uyardı:

"Yapma. Etme. Abartma. ‘Kaçacak’ falan deme. Bu Erdoğan’a değil sana zarar verir. Erdoğan için ‘Kaçacak’ demek, muhaliflikten gözü dönmüş kişilerin bile aklına yatmaz. Böyle taktik olmaz. Böyle strateji olmaz. Oyuna gelme.”

Son durum şu:

Kaçacak demeye neden devam ediyor

Bu uyarıların hiçbirine kulak asmayan Kemal Kılıçdaroğlu, ısrarla ve inatla “kaçacak edebiyatı”nı sürdürüyor.

Neden böyle yapıyor acaba?

Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu’nun şu anda tek bir amacı var: Anketlerde Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı geçmek.

Erdoğan için “Kaçacak” derse... Erdoğan’a çok sert vurursa... Kavga çığlıkları atarsa... Uzlaşmaz bir profil çizerse... Meydan üstüne meydan okursa...

Erdoğan’dan nefret eden tüm muhaliflerin arkasına düşeceğine inanıyor.

Böylece de anketlerde İmamoğlu/Yavaş ikilisini geçeceğini düşünüyor.

Yani plan şu: Anketlerde öne geçecek. Ardından alacak anket sonuçlarını... Koşa koşa altılı masaya koşacak...

“Siz kazanılacak aday diyordunuz. İşte bakın: Ben kazanıyorum. Aday benim” diyecek.

Kılıçdaroğlu’nun oyun planı, sanırım bu.

Ancak bu planın çok esaslı üç kocaman sorunu var:

- BİRİNCİ SORUN: Bu söylemle, bu üslupla, bu yaklaşımla biraz daha giderse... CHP tabanı dışındaki kesimlere açılması, yani yüzde 25’lik kesimin dışına taşması, neredeyse imkânsız hale gelebilir.

- İKİNCİ SORUN: Seçime üç beş ay kala bu söylemi, bu üslubu, bu yaklaşımı değiştirmeye kalktığında ise hiçbir inandırıcılığı kalmayabilir. “Kaçacak edebiyatı”ndan “Helalleşme edebiyatı”na geçmesi iyice zorlaşabilir.

- ÜÇÜNCÜ SORUN: Bu söylemle, bu üslupla, bu yaklaşımla partisinden memnuniyetsiz AK Parti seçmeninde öfkeye yol açabilir. Yani bu söylem, bu üslup, bu yaklaşım... AK Parti’ye yarayabilir.

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