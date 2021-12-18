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Cumhurbaşkanı Erdoğan,III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde konuşuyor (canlı yayın)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen II. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda açıklamalarda bulunuyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Afrika ile ilişkilerimizi hayal bile edilemeyecek seviyelere getirdik."

"Ticaret ve yatırımlarla birlikte Afrika ile işbirliğini ilerlettik.

"Türkiye Afrika'ya ve Afrika halklarına asla sırtını dönmemiştir."

"Ortak çabalarımız neticesinde Türkiye-Afrika ilişkilerini, 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik."

Detaylar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör
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