Cumhurbaşkanı Erdoğan,III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde konuşuyor (canlı yayın)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen II. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Afrika ile ilişkilerimizi hayal bile edilemeyecek seviyelere getirdik."
"Ticaret ve yatırımlarla birlikte Afrika ile işbirliğini ilerlettik.
"Türkiye Afrika'ya ve Afrika halklarına asla sırtını dönmemiştir."
"Ortak çabalarımız neticesinde Türkiye-Afrika ilişkilerini, 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik."
Detaylar gelecek...