Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos kabul törenindeki tablosunun anlamı ne? Kime ait? Tablo ne anlam ifade ediyor? soruları şu sırlar internet mecrasında çokça aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde yer verdik.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 30 AĞUSTOS KABUL TÖRENİNDEKİ TABLOSUNUN ANLAMI NE? KİME AİT? NE ANLAM İFADE DİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul ettiği sırada yan tarafında bulunan kadın silüetini andıran tablonun kime ait olduğu ve ne anlam ifade ettiği vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Mavi ve siyah ton ağırlıklı çizilen tablo töreni izleyenler tarafından dikkatleri üzerine çekerken Cumhurbaşkanı kaynaklarından net bir bilgiye ulaşılmamıştır. Ulaşıldığı anda itibaren haberimizde detaylarıyla yer verilecektir.