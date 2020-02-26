Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 66. yaş özel klibi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66'ıncı doğum günü için AK Parti TBMM Grubu özel bir video klip hazırladı. Klip, AK Parti'nin Twitter hesabından, "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun" mesajı ve 'İyikiDoğdunMilletinAdamı' etiketiyle paylaşıldı.