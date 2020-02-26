  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 66. yaş özel klibi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 66. yaş özel klibi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66'ıncı doğum günü için AK Parti TBMM Grubu özel bir video klip hazırladı. Klip, AK Parti'nin Twitter hesabından, "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun" mesajı ve 'İyikiDoğdunMilletinAdamı' etiketiyle paylaşıldı.

Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: ''Sen ne yaptın lan''Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: ''Sen ne yaptın lan''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fox TV'ye sert çıkış: ''Yalan haber yapmasın''Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fox TV'ye sert çıkış: ''Yalan haber yapmasın''

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum''Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum''

Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde ele alınacak konuları açıkladıErdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde ele alınacak konuları açıkladı

 

26 Şubat 2020 Çarşamba 11:21

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Zümrüdüanka 6. bölüm fragmanı yayınlandı
Zümrüdüanka 6. bölüm fragmanı yayınlandı
Ataşehir'de korkunç kaza! Halk otobüsü havada asılı kaldı
Ataşehir'de korkunç kaza! Halk otobüsü havada asılı kaldı
Hocalı Katliamı nedir? Hocalı katliamı tarihi
Hocalı Katliamı nedir? Hocalı katliamı tarihi
Altın bugün ne kadar? 26 Şubat Çarşamba
Altın bugün ne kadar? 26 Şubat Çarşamba
Şok aktüel 26 Şubat - 3 Mart aktüel indirimlerini kaçırmayın!
Şok aktüel 26 Şubat - 3 Mart aktüel indirimlerini kaçırmayın!
Dolar bugün ne kadar? 26 Şubat Çarşamba
Dolar bugün ne kadar? 26 Şubat Çarşamba
Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: ''Sen ne yaptın lan''
Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: ''Sen ne yaptın lan''
A101 27 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 27 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
Malatya’da korkutan deprem! Vatandaşlar sokaklara döküldü
Malatya’da korkutan deprem! Vatandaşlar sokaklara döküldü
A101 22-28 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 22-28 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!