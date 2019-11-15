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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a ve senatörlere izlettiği video!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a ve senatörlere izlettiği video!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ’ın ABD Başkanı Trump'a ve senatörlere görüşme sonrası video izletti. Videoda Mazlum Kobani kod adlı terörist Abdi Şahin’in işlediği katliamlar detaylarıyla anlatılıyor.
15 Kasım 2019 Cuma 11:19
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