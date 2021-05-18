2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1073105342021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1004100692021 Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2005102072021 Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103530106Beyzbol sopasıyla sevgilisini hastanelik eden saldırgan tahliye edildi2021 Beykent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2007100832021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108010067Son dakika | Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı2021 İstanbul Bilgi Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2025126482021 Hitit Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105130088
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekleri Güneydoğulu çiftçiler sevinçle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekleri Güneydoğulu çiftçiler sevinçle karşıladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tarım sektörü temsilcileri ve çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarıma yönelik destek ve kredi borçlarının ertelemesine yönelik açıklamalarından memnun olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekleri Güneydoğulu çiftçiler sevinçle karşıladı

Diyarbakır'da Sur Ziraat Odası Başkanı Mehmet Demir AA muhabirine, açıklanan fiyatların geçen seneye göre çok iyi olduğunu belirtti.

Çiftçiler olarak fiyatlardan memnun olduklarını dile getiren Demir, girdi maliyetlerinin de düşürülmesini beklediklerini söyledi.

Demir bölgede kuraklık yaşandığını ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığı personeli tarafından bölgede kuraklıkla ilgili tespit çalışması yürütülüyor. Çiftçinin üretim yapabilmesi için bu konuda destek istiyoruz." dedi.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Mardin İl Temsilcisi ve çiftçi İbrahim Halil Kuzu da tarıma elverişli yaklaşık 3 milyon dekar araziye sahip Mardin'in, Türkiye'nin önemli hububat merkezleri arasında yer aldığını söyledi.

Bereketli topraklara sahip Mardin Ovası'nda çiftçinin genellikle ilk ürün olarak makarnalık ve ekmeklik buğday, ikinci ürün olarak da mısır ve pamuk yetiştirdiğini ifade eden Kuzu, bu yıl yeterli yağış düşmemesinden çiftçilerin olumsuz etkilendiğini belirtti.

"Burada çok kaliteli ürünler yetişiyor. Sulu tarımını yapıldığı alanlarda yüksek verim de elde ediliyor. Genelde ürünler burada işleniyor. Un, makarna, irmik, bulgur gibi ürünlere dönüşüyor. Mardin'in ana geçim kaynağı tarım." diyen Kuzu, Cumhurbaşkanından sabırsızlıkla bekledikleri açıklamanın dün geldiğini hatırlattı.

ARTIŞTAN MEMNUNLAR

Kuzu, "Artış oranlarından memnunuz, çiftçiler olumlu karşıladı. Gübre tohum, ilaç gibi girdi maliyetlerinin artmasından dolayı bu konuda destek olunması bizler açısından daha olumlu hale gelecek." dedi.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere destek açıklamasını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

"Geçen yıl tonu 1850 lira olan makarnalık buğday bu yıl 2 bin 450 olarak belirlendi. Açıklanan fiyatlar beklediğimizin üzerinde oldu. Çiftçi temsilcileri olarak bu fiyatlardan ve artıştan memnunuz." diye konuştu.

Batman Zahireciler ve Hububatçılar Derneği Başkanı Halil Ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı fiyatları önemsediklerini belirtti.

Batman Ovasında buğday, nohut, mercimek, arpa ve mısır yetiştirildiğini dile getiren Ay, bu yıl kuraklık nedeniyle çiftçilerin sıkıntı yaşadığını aktardı.

Ay, çiftçinin her zaman desteklenmesi gerektiğini kaydederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu alım fiyatları geçen yıla oranla iyi. Beklenen fiyatlar ve makul. Kuraklıktan dolayı çiftçimiz ciddi bir rekolte düşüklüğü bekliyor. Bu konuda da çiftçilerimizin desteklenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekleri Güneydoğulu çiftçiler sevinçle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekleri Güneydoğulu çiftçiler sevinçle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekleri Güneydoğulu çiftçiler sevinçle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekleri Güneydoğulu çiftçiler sevinçle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekleri Güneydoğulu çiftçiler sevinçle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekleri Güneydoğulu çiftçiler sevinçle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekleri Güneydoğulu çiftçiler sevinçle karşıladı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT