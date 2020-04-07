Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Sancaktepe'deki hastane çalışmaları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da iki sahra hastanesi yapılacağını açıklamasının ardından Sancaktepe'de yapılacak hastane için çalışmalar başladı.
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07 Nisan 2020 Salı 11:32
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