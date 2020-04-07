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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Sancaktepe'deki hastane çalışmaları başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Sancaktepe'deki hastane çalışmaları başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da iki sahra hastanesi yapılacağını açıklamasının ardından Sancaktepe'de yapılacak hastane için çalışmalar başladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni paylaşım!Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni paylaşım!

Elazığ'da kavga ihbarına giden polisler pastalı sürprizle karşılaştı!Elazığ'da kavga ihbarına giden polisler pastalı sürprizle karşılaştı!

İzmir'de 95 yaşında koronavirüsü yendi! İzleyenlere ''maşallah'' dedirttiİzmir'de 95 yaşında koronavirüsü yendi! İzleyenlere ''maşallah'' dedirtti

Uzman Dr. Meltem Özen'den canlı yayında koronavirüs ile ilgili korkunç iddia!Uzman Dr. Meltem Özen'den canlı yayında koronavirüs ile ilgili korkunç iddia!

 

07 Nisan 2020 Salı 11:32

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