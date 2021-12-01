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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası altın fiyatları rekorları alt üst etti! Kuyumcuya giden fiyatlara bakamıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası altın fiyatları rekorları alt üst etti! Kuyumcuya giden fiyatlara bakamıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamaları sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Akşam saatlerinde 797 TL'ye kadar çıkan gram altın yeni günde 777 TL'ye kadar yükseldi. Fiyatlardaki son durumu merak edenler için 1 Aralık 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası altın fiyatları rekorları alt üst etti! Kuyumcuya giden fiyatlara bakamıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 1 Aralık 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 