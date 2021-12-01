Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası altın fiyatları rekorları alt üst etti! Kuyumcuya giden fiyatlara bakamıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası altın fiyatları rekorları alt üst etti! Kuyumcuya giden fiyatlara bakamıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamaları sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Akşam saatlerinde 797 TL'ye kadar çıkan gram altın yeni günde 777 TL'ye kadar yükseldi. Fiyatlardaki son durumu merak edenler için 1 Aralık 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...