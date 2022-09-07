Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ta korku yarattı: "Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak istiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te yaptığı açıklamada Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına yönelik tacizlerine ilişkin olarak sorulan soruyu yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu konuda, "Eğer 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' diyorsak, ne dedim? Vakti saati geldiğinde TEKNOFEST'te bunu söyledim, bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var, filan falan, buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu geldiği anda, biz ne diyoruz? Sabrın sonu selamettir. Biz de o selameti gördüğümüz anda gereğini yaparız. Bunu da Yunanistan'ın ben bildiğine inanıyorum. O vakit, saat gelirse gereği yapılır. Çünkü bizim uçaklarımıza böyle radar kilitlemesi, şu, bu, filan, bu tür adımları atmak hayra alamet değil." sözlerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Yunanistan'da bir kez daha gündem oldu.

DENDİAS: HEYEZANA SÜRÜKLENMEYECEĞİZ

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirerek skandal ifadeler kullandı.

Dendias, "Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak istiyor. Türkiye’nin eşi duyulmamış açıklamalarını ve icraatını kınıyoruz. Tarihimizde çok daha ciddi tehditlere karşı koyabildik. Yeni Osmanlı dayılıklarını (kabadayılıklarını) reddediyoruz. Türkçe kökenli ‘dayılık’ kelimesini kullanmam, ne demek istediğimin açık bir şekilde anlaşılması içindir. Bu heyezana sürüklenmeyeceğiz” dedi.

"TÜRK YETKİLİLER, YUNAN HÜKÜMETİNİN ALEYHİNDE AÇIKLAMALAR YAPIYOR"

Dendias şunları kaydetti:

“Türk yetkililer hemen her gün, Yunan halkının ve Yunan hükümetinin aleyhinde mantık dışı açıklamalar yapıyorlar. Yunan adalarını Türklere aitmiş gibi gösteren haritalar ortaya çıkıyor. Bu adaların ‘Yunan işgali’ altında olduklarına, bir gece ansızın gelebileceklerine dair açıklamalar yapılıyor. Daha dün de Yunanistan’ın, Türkiye’nin dengi olmadığı ve muhatap sayılmadığı söylendi”