Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını böyle paylaştı: Ne lider ama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması, Müslüman ülkelerde ve büyük bir coşku uyandırdı.

Soyal medyada dünya listesinde #OurVoiceErdoğan etiketiyle 1. sıraya yükselen tarihi konuşma sonrası, Erdoğan hakkında, yabancı siyasilerden ve halklardan tebrikler ve övgü dolu mesajlar peş peşe geldi.

Pakistanlı politikacı Irum Azeem Farooque, Twitter hesabından, Erdoğan'ın konuşmasından Keşmir'le ilgili bölümü paylaşarak, "Liderlik bir sıfat veya ünvandan ibaret değildir. Liderlik, etkililik ve nüfuzla ilgilidir. İşte lider!" ifadelerini kullandı.

Leadership is not about a title or a designation. It's about impact, influence and inspiration.

