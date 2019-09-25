Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını böyle paylaştı: Ne lider ama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde yaptığı açıklama dikkat çekti. Erdoğan'ın sözünü esirgemeden, dünyaya haykırdığı konuşması dünya kamuoyunda da büyük coşku uyandırdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması, Müslüman ülkelerde ve büyük bir coşku uyandırdı. MAZLUM COĞRAFYALARDAN VE İSLAM ALEMİNDEN TEBRİK ÜSTÜNE TEBRİK Soyal medyada dünya listesinde #OurVoiceErdoğan etiketiyle 1. sıraya yükselen tarihi konuşma sonrası, Erdoğan hakkında, yabancı siyasilerden ve halklardan tebrikler ve övgü dolu mesajlar peş peşe geldi. PAKİSTANLI POLİTİKACI FAROOGUE: LİDERLİK ÜNVANDAN İBARET DEĞİLDİR! İŞTE LİDER! Pakistanlı politikacı Irum Azeem Farooque, Twitter hesabından, Erdoğan'ın konuşmasından Keşmir'le ilgili bölümü paylaşarak, "Liderlik bir sıfat veya ünvandan ibaret değildir. Liderlik, etkililik ve nüfuzla ilgilidir. İşte lider!" ifadelerini kullandı. Leadership is not about a title or a designation. It's about impact, influence and inspiration.

What a leader ?? https://t.co/tkRbwwXZLG — Irum Azeem Farooque (@Irumf) September 25, 2019 Etiketler : erdoğan



