Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Tuzla'da trafik yoğunluğu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ulusa Sesleniş' konuşması yaptı. Erdoğan 20 yaş altında olanlara da sokağa çıkma yasağı getirildiğini ve 30 büyükşehirle birlikte Zonguldak'a araç giriş çıkışlarının yasaklandığını, ayrıca toplu alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Erdoğan yaptığı açıklamada "Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli isitisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz."ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Gıda ilaç temizlik malzemesi gibi maddelerle, genelgeyle belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacak." dedi.

Erdoğan açıklamasında "Yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit görüşmeleri devam edecek." ifadelerine yer verdi ve "İl Pandemi kurulları bu tedbirleri genişletebilecektir." dedi.

Erdoğan "30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta başlatacağımız yasağı 15 gün süreyle uygulayacağız, gerekirse uzatacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile İstanbul'un giriş çıkışlara kapatılacağını belirtmesinin ardından Tuzla'da trafik yoğunluğu meydana geldi.