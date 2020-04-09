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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı camide ilk kez hoparlörden ezan okundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı camide ilk kez hoparlörden ezan okundu

Almanya'nın Köln şehrinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi bünyesindeki Merkez Camisi’nde akşam ezanı okundu.

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09 Nisan 2020 Perşembe 10:44

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