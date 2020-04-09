Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı camide ilk kez hoparlörden ezan okundu
Almanya'nın Köln şehrinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi bünyesindeki Merkez Camisi’nde akşam ezanı okundu.
''Süper Ay'' Adıyaman'dan böyle görüntülendi
Hava durumu (9-10-11 Nisan 2020) Gök gürültülü sağanak yağış geliyor!
Naomi Watts, evdeki elektronik aletleri bozulunca çıldırdı!
Meclis'te MHP ve HDP'liler arasında kavga çıktı!
09 Nisan 2020 Perşembe 10:44
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT