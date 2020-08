Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana talimatları duyuruldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün süren orman yangınında evleri ve arazileri zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Yangında zarar gören alanlarda da incelemelerde bulunan Çelik, sabotaj ve kundaklama iddialarını da değerlendirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devletimiz buradadır, Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır. Kozan'ımızın, Adana'mızın bu yaraları süratle sarılacaktır. İnşallah Adana’ya kış şartları gelemeden Adana’ya etkili bir eylen planı koymaya çalışacağız. Allah beterinden saklasın. Her hangi bir yaralımız olmadığı için teselli buluyoruz." açıklamalarında bulundu.

Ak Parti sözcüsü Çelik, bölgede zarar gören köy sakinlerini de tek tek ziyaret ederek yanan tarım ve ormanlık alanları gezdi ve Adana Valisi Süleyman Elban’dan bilgiler aldı. Çelik, gezi ve incelemelerinin sonrasında yaptığı açıklamada “İnşallah Adana’ya kış şartları gelemeden Adana’ya etkili bir eylen planı koymaya çalışacağız. Allah beterinden saklasın. Her hangi bir yaralımız olmadığı için teselli buluyoruz. Yine de zarar büyüktür. Bu afeti de Kozanlı kardeşlerimiz ile atlatacağız. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gönderdiği yardım, yarın sabahtan itibaren vatandaşlarımıza takdim edilecektir. Sayın Valimiz o konuyla ilgili bir çalışma yapıyor. Devletimiz buradadır, Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır. Kozan'ımızın, Adana'mızın bu yaraları süratle sarılacaktır. Vatandaşlarımızın sağduyu, yardım, duaları için teşekkür ederiz. Devletimiz tüm kurumları 24 saat esasına göre çalışacak. Hiçbir vatandaşımız Kozanlı kardeşimiz yalnız bırakılmayacak. Tekrar geçmiş olsun. Yangının failleri le ilgili olarak arkadaşlarımız kundaklama meselesi hassasiyet ile takip ediyor. Vardıkları bazı sonuçlar var. Çalışmalarını tamamlasınlar. Bu arada geçmiş yıllarda benze yangınlar kundaklama söylemleri geldi. Kimse merak etmesin jandarmamız emniyetimiz kapsamlı soruşturmaları yürütür. Hiç kimsenin bu yapanın yanına kar kalmaz. Türkiye’nin hukuk devleti içinde en etkili şekilde cezalandırılır. Vatandaşlarımızın hassasiyetleri var gözden kaçmasın diye gözden şundan emin olsunlar. Kaçan hiçbir şey yok her şeyin farkındayız. Her şeyi kapsamlı şekilde biliyoruz. Bir sonuca varınca hepsini size açıklayacağız. Bir takım şeylere ulaşılmış durumda şuanda” ifadelerini kullandı.