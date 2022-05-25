Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın açıkladı! Kılıçdaroğlu'nun iddiaları yargıya taşınacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden ABD'ye para kaçırıldığını öne sürmüştü. Söz konusu açıklamalara AK Partili isimlerden tepki gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları da harekete geçti.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU HAKKINDA YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR"

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ALINAN 150 BİN TL TAZMİNAT VAKIFLARA BAĞIŞLANDI

Aydın, Yargıtay tarafından onan davalardan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen 150 bin TL'lik manevi tazminat hakkında bilgilendirme yaparak," Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Kılıçdaroğlu'nun haksız ithamlarla hedef aldığı Vakıflara bağışlanmıştır." ifadesini kullandı.

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