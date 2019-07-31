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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretinin perde arkası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, MHP liderinin daveti üzerine evinde ziyaret ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretinin perde arkası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin evinin fotoğrafını (şalvarlı fotoğraf) sosyal medya ortamında gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir görüşme esnasında Devlet Bahçeli'ye "Eviniz çok güzelmiş." dedi.

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DEVLET BAHÇELİ DAVET ETTİ

Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini bir gün evinde misafir etmekten memnuniyet duyacağını söyledi.

Erdoğan'ın Bahçeli'ye bugün evinde yaptığı ziyaretin, Bahçeli'nin daveti kapsamında gerçekleştiği belirtildi. 

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