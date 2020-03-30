Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

BURSA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, maaşlarını bağışlayarak destek verdi.

Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdiğini belirterek "Ben de 6 maaşımı bağışlıyorum. Ayrıca eşim de 13 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını bağışlıyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası'na ben de nisan ayı maaşımı bağışlayarak katılıyorum." açıklamasında bulundu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ise sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Milli birlik ve beraberlik ruhuna en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin çağrısına uyarak koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçemizdeki ve ülkemizdeki vatandaşlarımıza bir nebzede olsa katkıda bulunmak için nisan ayındaki maaş gelirimi bağışlıyorum. İlçemizdeki hayırsever vatandaşlarımızı, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli yöneticilerini bağış kampanyasına davet ediyorum."

Kaynak: AA