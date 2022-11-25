HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları sonuç verdi! O vatandaş ikna olarak evine gitti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği sırada intihara kalkışan vatandaşı ikna etmeye çalıştı.
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
25 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Başak enerji patlaması yaşıyor, Oğlak duygularını açık ediyor!
Yorumlananlar
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var