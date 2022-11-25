Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları sonuç verdi! O vatandaş ikna olarak evine gitti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği sırada intihara kalkışan vatandaşı ikna etmeye çalıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları sonuç verdi! O vatandaş ikna olarak evine gitti! 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan Murat Duran isimli vatandaşın intihara kalkıştığını gördü.

Vatandaşın o halini gördükten sonra kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyunu durdurarak olaya müdahale etti.

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