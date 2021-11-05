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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı paylaştı! Erdoğan sahaya indi, gençlerle basket oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı paylaştı! Erdoğan sahaya indi, gençlerle basket oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ümraniye'de açılışı yapılan Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol oynadı. Erdoğan'ın sağlıklı görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Sağlık durumu hakkında son günlerde birçok spekülasyon ve algı operasyonu yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Bugün İstanbul Ümraniye'de açılışı yapılan Millet Bahçesi'ndeki basketbol sahasında basketbol oynayan gençleri gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı. Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk'un paylaştığı görüntülerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ettiği görüldü.

"GENÇLERİ GÖRÜNCE DAYANAMADI"

Ahmet Çotuk, Twitter hesabından görüntüleri," Ümraniye Millet Bahçesi açılışında Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gençleri görünce dayanamadı maça katıldı." notuyla paylaştı. 

 

 

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında  olduğuna yönelik çirkin paylaşımlar yapılmıştı. Yapılan paylaşımlar sonrası harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü  30 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç dilekçisi vermişti. Dilekçede Twitter'da "Recep Tayyip Erdoğan" ve "ölmüş" başlıkları altında bazı kullanıcılar tarafından Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğu belirtilerek paylaşım yapan kullanıcıların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri ifade edilerek, "Paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ve failler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur." denilmişti.

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