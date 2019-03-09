Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretinde yoğun güvenlik önlemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting yaptığı alanın etrafındaki binaların çatılarına konuşlanan güvenlik güçlerinin dronesavar kullandığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ programının ardından Diyarbakır'a geldi. Ziyaret kapsamında kent genelinde ve miting alanı olan İstasyon Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanacağı güzergahlarda adeta kuş uçurtulmazken TÜGVA Gençlik Buluşması'nın yapılacağı Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'na çıkan yollar kapatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı alanın etrafında bulunan binaların çatı katları ve balkonlarına keskin nişancılar konuşlanırken, bazı güvenlik güçlerinin ise dronesavar kullandığı görüldü.

Kaynak: İHA