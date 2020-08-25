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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Ahlat paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Ahlat paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü sebebiyle geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu mezarlığını ziyaretlerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Ahlat paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ahlat Ruhu" etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Sultan Alparslan, 1071'de Anadolu’nun kapılarını açtı ve aziz bir medeniyeti bizlere miras bıraktı. Bizi dimdik ayakta tutan ruh, bu zengin mirasın asırlar öncesine uzanan kökleridir. Anadolu’nun kilidini kıran iman ve ruh, bizi nice bin yıla kavuştursun inşallah." ifadelerini kullandı. 

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığını ziyaretlerine ilişkin fotoğraflarını da paylaştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Ahlat paylaşımı

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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