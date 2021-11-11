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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğrafladığı iddia edilmişti: İsrailli çift gözaltına alındı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğrafladığı iddia edilmişti: İsrailli çift gözaltına alındı!

İstanbul'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrailli karı koca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğrafladığı iddia edilmişti: İsrailli çift gözaltına alındı!

Geçtiğimiz yıl Türkiye ve turizme sunulan Çamlıca Kulesi’nin restoran bölümüne gelen İsrailli N.O. ve M.O. çifti, camekan kulenin camlarından manzara fotoğrafı ve videoları çekti. O esnada kendi aralarında konuşan karı-kocanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evini kayda alarak birbirlerine gösterdikleri iddia edildi. Kule görevlisi, çiftin Erdoğan'ın evini çektiklerini duyduğunu polise anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğrafladığı iddia edilmişti: İsrailli çift gözaltına alındı!

İSTANBUL TERÖRLE MÜCADELE POLİSİ HAREKETE GEÇTİ

Polis ekiplerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine de iletilen iddianın ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele polisi, İsrailli çifti gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, gözaltına alınan çift, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Karı kocanın, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın gün içinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

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