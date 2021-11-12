Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğrafladığı iddia edilmişti: İsrailli çift tutuklandı!

Geçtiğimiz yıl Türkiye ve turizme sunulan Çamlıca Kulesi’nin restoran bölümüne gelen İsrailli N.O. ve M.O. çifti, camekan kulenin camlarından manzara fotoğrafı ve videoları çekti. O esnada kendi aralarında konuşan karı-kocanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evini kayda alarak birbirlerine gösterdikleri iddia edildi. Kule görevlisi, çiftin Erdoğan'ın evini çektiklerini duyduğunu polise anlattı. Bunun ardından çifti tespit eden polis, İsrailli karı ve kocayı gözaltına almıştı.

TUTUKLANDILAR

Polis ekiplerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine de iletilen iddianın ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele polisi, İsrailli çifti gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, gözaltına alınan çift, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Karı kocanın, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından gün içinde savcılığa gönderilmiş, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki sorgularının ardından ise "Siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan üç şüphelinin tutuklanmalarına karar verildi.