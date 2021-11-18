Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çekmişlerdi! İsrailli çift serbest bırakıldı, ülkelerine döndü

Geçtiğimiz hafta Çamlıca Kulesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektiği kuledeki güvenlik görevlileri tarafından tespit edilen İsrailli Natalie ve Mordi Oknin’in çift ve onlara tercümanlık yaptığını söyleyen bir Türk vatandaşı durumun emniyete bildirilmesinin ardından kuleye gelen Milli İstihbarat Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANMIŞLARDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler casusluk suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Natalie ve Mordi Oknin’in durumu hakkında açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Başbakan Naftali Bennet çiftin özel bir uçakta İsrailli yetkililerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Çiftin sabah saatlerinde İsrail’e geldiği bilgisi de verildi.

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