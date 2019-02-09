Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hastane ziyareti kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çöken binanın enkazından çıkarılan minik Havva ve küçük Tayyip'i hastanede ziyaretine ait görüntüler ortaya çıktı. Erdoğan, minik Havva ile sohbet ederken, küçük Tayyip de görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da enkaz altında kaldıktan 20 saat sonra kurtarılan Azra Havva Tekgöz'ü ve 9 saat sonra kurtarılan Mahmut Tayyip Alemdar'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın minik Havva ile sohbeti kameralarca kaydedilirken, görüntüye küçük Tayyip de girdi. Erdoğan'ın minik Havva'ya nasıl olduğunu sorduğu anlar kameralarca kaydedildi.

Kaynak: İHA