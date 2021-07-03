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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe giren 3 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlere yeni isimlerin ataması gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama kararları yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanlığı atama kararları başlığı ile yer alan düzenlemede, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne Yasin Erdoğan atandı.

İKİ İSİM GÖREVDEN ALINDI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğündeki, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Selay Mürey ile Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Ayözen görevden alınırken, Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatih Çakmak getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Atama kararları Resmi Gazete'de!

Sosyal Güvenlik Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdulkadir Bülent Aytaç, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Zafer Sümengen atandı.

İL MÜDÜRLÜKLERİNDE REVİZYON

Diyanet İşleri Başkanlığında açıkta bulunan Muğla İl Müftülüğüne Yaşar Çapçı, Kültür ve Turizm Bakanlığında açıkta bulunan Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet İhsan Aslanlı, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de Ahmet Hacıoğlu getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Atama kararları Resmi Gazete'de!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Artvin İl Müdürü Hayri Yoloğlu görevden alınırken, açıkta bulunan Ağrı İl Müdürlüğüne ise Şükrü Fatih Nurdağlı atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açıkta bulunan 9. Bölge Müdürlüğüne Musa Kaya getirilirken, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan görevden alındı. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Erkan Alkan, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Atilla Bayazıt, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ender Muhammed Gümüş, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne de Yusuf Şahinbaş atandı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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