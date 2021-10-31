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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Joe Biden ile görüşmesi sona erdi!

İtalya, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika başkanı Joe Biden arasındaki görüşme sona erdi. İki lider arasında 20 dakika sürmesi planlanan görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Joe Biden ile görüşmesi sona erdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'ya gitmişti. Burada Amerika başkanı Joe Biden ile görüşeceği öğrenilen Cumhurbaşkanı Erdoğan tam 70 dakika boyunca Biden ile görüşme gerçekleştirdi. Konuşulan konular detayların neler olduğu merakla beklenirken iki lider arasındaki konuşmaların detayları da ortaya çıktı.

ORTAK MEKANİZMA KONUSUNDA MUTABIK KALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı ifade edildi. Ayrıca iki liderin, ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak adımları da ele aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Joe Biden ile görüşmesi sona erdi!

MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİLER

NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldığı öğrenilen Recep Tayyip Erdoğan- Joe Biden görüşmesinde iklim değişikliği konusunda iki ülkenin karşılıklı olarak atılan adımlardan dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdiği belirtildi.

Erdoğan - Biden görüşmesine iki ülkenin Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Anthony Blinken'ın da katıldığı öğrenildi.

Öte yandan ikili arasındaki görüşmenin detaylarının, Türkiye saatiyle 19.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı basın toplantısıyla açıklanacağı ifade edildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Joe Biden ile görüşmesi sona erdi!

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