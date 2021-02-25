Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kanal İstanbul'u inadına yapacağız' ifadelerine İmamoğlu'ndan ilk yanıt

AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde Kanal İstanbul hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnadına yapacağız!" sözlerine ilişkin, İstanbul Büüykşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk yanıt geldi. Marmara Denizi’ndeki kirlenmenin önüne geçmek amacıyla tasarlanan Ataköy Atık Su Tüneli inşaatını başlatan İBB Başkanı İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini sorması üzerine “İstanbul’la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere 23 Haziran’ı hatırlatıyorum. İstanbul’la inatlaşılmaz. ‘İlla inatlaşacağım’ diyenlere de açıkçası ben, ‘İstanbul burada’ diyorum. Ama unutulmasın, İstanbul, bir şeyi kanıtlamıştır; İstanbul, 1’den büyüktür. Nokta” yanıtını verdi.

"İSTANBUL'A İHANETE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Hizmetin inatla yapılmayacağını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, inatla yapılan hizmetin millet yararına olmayacağını, İstanbul'un kıymetli ve kadim bir kent olduğunu, İstanbul'la birlikte hareket edilip şehir hissedildiğinde her hizmetin yararlı olacağını ve İstanbul halkının düşünce ve ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler yapıldığı sürece geri dönüşün de aynı oranda samimi ve kuvvetli olacağını vurguladı.

İstanbul'a ihanet ettirmeyeye kararlı olduğunun altını çizen İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'a ihanet edenlere vatandaşların, seçim zamanı en güzel cevabı verdiğini, bu saatten sonra İstanbul'un Belediye Başkanı olarak kendisinin de ihanete asla izin vermeyeceğini vurguladı.

"GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul'u yeniden gündeme getirmesini gündem değiştirme çabası olarak niteleyen İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Gara'da şehit edilen 13 vatandaşımızın tamamının ailelerini tek tek aradığını, bazılarını ziyaret ettiğini, operasyonun neden başarısız olduğu sorusunun millet karşısında cevaplanmadığını söyledi. Bu acı olayı unutturmak ve insanların yaşadığı o acının gündem değiştirilerek üstünün örtülmesi çabasına alet olmayacağını aktaran İmamoğlu,"Daha başka gündemler de var; yoksulluk var, işsizlik var. Türkiye tarihinde ilk defa insanlar ekmek kuyruğuna giriyor. Pandemiyle mücadele var. İnsanlar, can mücadelesi veriyor. Bunlar varken, beni açıkçası tıka basa dolu kongre salonlarında söylenenler, bu şekilde gündem dışı akılla söylenenler ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL, 1'DEN BÜYÜKTÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu için, "Fantezi peşinde, bizse dertliyiz" sözlerinin hatırlatıldığı İmamoğlu, tatil olayının üzerinden neredeyse iki yıl geçmesine rağmen hala konuşulmasının üzücü olduğunu, ancak İstanbul'un gündeminde başka konuların yer aldığını, İstanbul'la inatlaşmayı marifet sayanlara da 23 Haziran seçimlerini hatırlattığını söyleyen İmamoğlu, "İstanbul’la inatlaşılmaz. ‘İlla inatlaşacağım’ diyenlere de açıkçası ben, ‘İstanbul, burada’ diyorum. Ama unutulmasın, İstanbul, bir şeyi kanıtlamıştır; İstanbul, 1’den büyüktür. Nokta" şeklinde konuştu.