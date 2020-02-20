Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabulü sona erdi
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaklaşık 2 saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaklaşık 2 saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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