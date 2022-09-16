Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle samimi sohbeti dünyayı kıskandırdı! Zirve öncesi kravat detayı dikkat çekti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"Ebedî Şehir" kompleksinde liderlerle buluştu. Zirve öncesi bir araya gelerek sohbet eden liderlerin iç ısıtan kareleri sosyal medyayı salladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle samimi sohbeti dünyayı kıskandırdı! Zirve öncesi kravat detayı dikkat çekti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"Ebedî Şehir" kompleksinde liderlerle buluştu. Zirve öncesi Putin, Aliyev, Lukaşenko ve Berdimuhammedov ile aynı masada sohbet eden Erdoğan'ın, o anlara ait karesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Öte yandan liderlerin kravat takmaması ise aralarında samimi bir sohbetin geçtiğini gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle samimi sohbeti dünyayı kıskandırdı! Zirve öncesi kravat detayı dikkat çekti!

KRAVAT DETAYI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için ziyaret ettiği Semerkant’ta liderler ile ağaç dikme törenine katıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile "Ebedî Şehir" kompleksinde bir araya gelerek samimi bir sohbet ortamı oluşturdular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle samimi sohbeti dünyayı kıskandırdı! Zirve öncesi kravat detayı dikkat çekti!

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, liderlerin buluşmada, kravat takmadıkları görüldü.

Gezi sırasında Putin ile ayrıca sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste samimi temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle samimi sohbeti dünyayı kıskandırdı! Zirve öncesi kravat detayı dikkat çekti!

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