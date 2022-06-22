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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 40 zam yapılacak algısı tutmadı! Abdulkadir Selvi gerçeği açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 40 zam yapılacak algısı tutmadı! Abdulkadir Selvi gerçeği açıkladı

TBMM'ye sunulan ek bütçede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 40.4 oranında zam yapılacağı iddiası çürüdü. Ek bütçede yer alan ifadeye göre Erdoğan'ın maaşı yüzde 20.2 oranında artacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 40 zam yapılacak algısı tutmadı! Abdulkadir Selvi gerçeği açıkladı

Muhalefet kanadı TBMM'ye sunulan ek bütçede yer alan oranlara göre memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayından itibaren yüzde 40.4 oranında artış yapılacağı haberleri sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşı üzerinden karalama kampanyasına yapıldı. Muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına da bu oranda zam yapılacağını iddia ederken olayın gerçeği ortaya çıktı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 40 zam yapılacak algısı tutmadı! Abdulkadir Selvi gerçeği açıkladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bu konuya değindiği köşe yazısında ek bütçede yer alan ifadelere yer vererek şunları yazdı: 

" 'Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan ‘personel giderleri’ ve ‘Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri’ ekonomik kodlarını içeren tertiplere, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40.5’i oranında, ‘Cumhurbaşkanı ödeneği’ ekonomik kodlu tertibe başlangıç ödeneğinin yüzde 20.2’si oranında ödenek eklemesi yapılacak' deniliyor. Demek ki memur ve emeklilere yüzde 40.4 oranında artış yapılacak, Cumhurbaşkanı’nın maaşı ise yüzde 20.2 oranında arttırılacakmış. Yani yarı yarıya bir oranda."

Selvi'nin yazısında yer alan ifadelere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı yüzde 20.2 oranında artış gösterecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 40 zam yapılacak algısı tutmadı! Abdulkadir Selvi gerçeği açıkladı

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 40.4 oranında zam yapılacağını iddia etmişti. Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşmasında şunlar demişti:

 "Erdoğan perişan vaziyette galiba. Geçinemiyor herhalde öyle anlaşılıyor. Maaşına yüzde 40.4 oranında zam istemiş. Şunu söylemek istiyor. 'O kadar çok zam geldi ki fiyatlara, ben de etkilendim, benim de maaşıma zam olması lazım. Asgari ücretliye vereceğiz ama biraz bana da olması lazım. Benim durumum da iyi değil' deyip, yüzde 40.4 zam geliyor. Erdoğan; ücretli rolü oynuyor. Bu rolleri falan bıraksın."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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